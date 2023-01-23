Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердит решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году, сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их будет подписано два — на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО — в небе.

«Впрочем, ситуация диктует более широкий и подробный разговор. Об актуальных вопросах обстановки на границе в целом, результатах работы пограничников в 2022 году, организации охраны границы в воздушном пространстве», — говорится в сообщении Telegram-канала.

По информации ГПК, обстановка на госгранице остается прогнозируемой и контролируемой. В то же время в минувшем году сохранялись внешние вызовы пограничной безопасности, связанные с милитаризацией приграничных регионов сопредельных государств Евросоюза и Украины, активизацией разведывательной деятельности, а также попытками проникновения в Беларусь радикально настроенных лиц.

В настоящее время вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований стран ЕС и Украины общей численностью около 23,5 тыс. человек. Наиболее многочисленные из них — в Украине (17,2 тыс.) и в Польше (3,7 тыс.).

Вдоль белорусских рубежей продолжает возводиться «железный занавес» не только из стационарных инженерных сооружений и заграждений, но и минных полей в южном направлении. Ведется активная воздушная разведка белорусской территории с использованием беспилотников.

В прошлом году продолжалось укрепление белорусско-украинского участка границы. Сформирована погранзастава «Гдень» Гомельской пограничной группы, в погранзаставу реорганизован пост «Мутвица» Пинского погранотряда. В Гродненской и Сморгонской погрангруппах, Лидском и Мозырском отрядах сформированы авиационные подразделения, оснащенные в том числе и беспилотными авиационными комплексами.

В части совершенствования инфраструктуры и приграничной территории в 2022 году наиболее значительный объем работ выполнен на украинском направлении. Здесь оборудовано около 23 км новых рубежей охраны, а также 26 км заграждений для последующего технического оснащения. Сигнализационными комплексами прикрыто более 25 км границы.

Источник: http://gp.by

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