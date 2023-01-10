Благотворительному фонду имени Алексея Талая уже четыре года. На его счету десятки благотворительных акций и проектов, в первую очередь по поддержке детей. Благодаря фонду в Беларуси в прошлом году отдохнули и оздоровились более тысячи детей из Донбасса. О благотворительной деятельности как смысле жизни корреспонденту БЕЛТА рассказал известный общественный деятель, паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай.

— Основное направление деятельности фонда — работа с детьми и молодежью. Это благотворительная помощь, упреждение негативных мыслей и действий среди молодежи, профилактика суицидальных настроений. Когда я стал добровольцем, то объездил всю Беларусь, встречаясь с ребятами в учебных заведениях. Это наш приоритет, ведь то, что сейчас в душах и сердцах подрастающего поколения, предопределит и будущее нашей страны. Если мне как человеку, пережившему большие трудности в жизни, есть что сказать, я буду продолжать это делать. Это в том числе прямое общение, уроки мужества, которые мы проводим с Мингорисполкомом. Если будет хватать сил, то постараемся уделить внимание как можно большему числу молодых граждан.

— Какие проекты фонду удалось реализовать в 2022 году?

— Мы смогли реализовать масштабный проект «Живая память благодарных поколений», построив вместе с гражданами Республики Беларусь памятник в центре столицы — в парке Победы возле музея Великой Отечественной войны. Это поистине народный памятник, ведь люди внесли свой вклад — монетки, которые ребята приносили в школу, которые бабушки и дедушки со своими внуками опускали в колбы, установленные в музее. Они приносили сокровенные монетки, зная, что те попадут в сплав памятника, который будет стоять десятилетиями. Это пример того, что белорусы помнят, знают и никогда не забудут подвиг нашего народа, будут знать, благодаря чему мы живем, — благодаря десяткам миллионов погибших за свободу и независимость нашей Родины.

Мы очень рады, что в этом памятнике находятся монеты от семьи Президента Беларуси Александра Лукашенко. В Администрации Президента нам передали их в торжественной обстановке. И эти монетки также с сотнями тысяч других попали в сплав памятника. Мы очень гордимся этим проектом.

Также мы смогли реализовать большой благотворительный проект помощи детям, пострадавшим от боевых действий. Мы привезли из Донбасса на оздоровление в Беларусь более 1 тыс. детей в прошлом году вместе с партнерами. В первую очередь это «Беларуськалий». «Белтаможсервис» помогает отправить гуманитарную помощь туда, где ее ждут, это медикаменты, продукты, вещи первой необходимости. Мы всколыхнули пространство, и сегодня благотворительный фонд выступает как площадка, где люди могут реализовать свои душевные порывы — кто-то рублем, кто-то подарками, кто-то сладостями для этих детей. Совсем скоро, 14-15 января, у нас собирается гуманитарная миссия и мы отправляем помощь, собранную за эти месяцы, в Донбасс — в те города и села, где ее особенно ждут. Гумпомощь собрана совместно с нашими добрыми друзьями, соратниками и партнерами. Это и «Белая Русь», и профсоюзы, которые бурно откликнулись и собирали гуманитарную помощь по всей Беларуси (особенно отличилась Гомельская область), и БРСМ, и Белорусский союз женщин, с которым в предрождественские недели мы объявили акцию «Женщины Беларуси — детям, пострадавшим от военных действий». Женщины со всей Беларуси собирали помощь и автобусами привозили ее в офис благотворительного фонда в Минске. Я низко кланяюсь всем нашим друзьям. Мы обязательно всех отметим. Информация будет находиться на нашем сайте. Также у нас будет рождественский вечер, на который мы пригласим друзей и партнеров и отметим их подарками и благодарностями.

Фонд за несколько лет стал действительно мощной и глобальной структурой. Отделения фонда открываются по всей Беларуси, уже есть во многих областных центрах. Мы открыты к сотрудничеству и ждем искренних и добрых людей. Выходите на связь, будем думать, как нам вместе масштабировать добрые дела и служить Отечеству — Республике Беларусь и быть в строю с нашим Президентом Александром Лукашенко. Он действительно наш герой. Мы черпаем силу в нашем лидере и стараемся беззаветно служить Родине, людям и, конечно же, нашим братьям, где бы они ни находились — в России, Украине, Польше, Прибалтике. Мы будем стараться объединять людей. Не разъединяться в это сложное время, а наоборот, находить то, что для всех нас дорого. А это семья, дети, мир и порядок на наших территориях. Будем вместе стараться, и все у нас получится.

— Алексей, почему решили помогать организовывать отдых детей из Донбасса в Беларуси?

— Долгое время Беларусь выступала переговорной площадкой. Роль нашей страны в этом была очень важной. Президент всех пытался усадить за стол переговоров, и он это делал. На высоком уровне проводились встречи в Минске противоборствующих сторон. Мы очень надеялись, что Минские соглашения будут реализованы и гражданский конфликт в Украине пойдет на спад. Но Киев не хотел мира, его подталкивали к конфронтации, к войне. Они пожелали зачистить эту территорию, навести там свои порядки, ведомые, конечно же, заокеанскими партнерами, которые их всячески поддерживают, поставляют оружие.

Как только стало понятно, что мир Киеву не нужен, мы, общественники, постарались сделать все возможное, чтобы помочь простым людям на тех территориях и как-то сгладить их беду и горе. Тогда, в 2021 году, я со своим другом и соратником Владимиром Казбановым, управляющим делами фонда, на свой страх и риск отправился в Донбасс посмотреть своими глазами, что там происходит. Увидев горе и слезы матерей, мы на этой земле, на могилах детей поклялись сделать все возможное, чтобы хоть чем-то им помочь. И мы получили огромный отклик от белорусов.

За два года мы достигли больших успехов: десятки тонн гуманитарных грузов с первым необходимым, в первую очередь лекарствами, уже отправили на линию соприкосновения, где люди живут в подвалах. Мы привезли в Беларусь на отдых детей из горячих точек, где не прекращались бомбежки, где они могли погибнуть. Если говорить о последней группе из Горловки, то к нам на реабилитацию приехала мама с ребенком-инвалидом. А через два часа к ним в дом прилетел снаряд, и там погибли люди. То есть, по сути, проект Беларуси спас не одну детскую жизнь. Это богоугодное дело: в преддверии Рождества мы получили благословение митрополита Вениамина. Мы провели вместе с ним встречу с детьми из Горловки, отдыхавшими в Минске, я рассказал митрополиту о нашей командировке в Донбасс, и он нас благословил. Для нас это большая радость и счастье, что мы все вместе — и духовенство, и простые граждане — при поддержке главы государства имеем возможность помогать.

— Мы знаем, что вы награждены знаком отличия «За заслуги перед Горловкой»…

— Представляете, какой символизм! 7 января, когда мы приехали к детям из Донбасса и был прощальный вечер, они показали нам представление и передали благодарность от руководства города. Для меня это было крайне неожиданно, но очень приятно получить столь большую награду. Еле сдерживая слезы, смотрел на знак отличия, на детей, и эмоции переполняли, ведь я понимал, что уже завтра эти детишки отправятся туда, где идут бои. Как бы им ни было хорошо здесь (а они получили много радости и внимания, десятки килограммов конфет и шоколада, массу подарков, много встреч и мероприятий), но дети, конечно же, хотят домой — к папам, мамам, бабушкам и дедушкам.

Они приедут и расскажут всей Горловке, всему Донбассу, что такое Беларусь, кто такие белорусы, покажут им эти прекрасные фотографии. Как они говорят: «Мы попали в сказку, мирную, счастливую, любящую страну». Они пожелали, чтобы и у них на родине было так же, как в нашей стране. Дорогие белорусы, нам есть чем гордиться, что ценить и оберегать. Пожалуйста, будьте благоразумными, цените то, что имеете, и защищайте свои семьи, страну, дома, детей и родителей — и тогда все у нас будет хорошо.

— Что для вас значит благотворительность? Подпитывает ли это вас, дает ли дополнительные силы?

— Для меня благотворительность очень важный фактор в жизни, появившийся неспроста. Жизнь мне показала многое: я сталкивался с детьми, больными онкологией, когда им нужна была помощь, протезы, — совсем маленьким 9-10-летним ребятам; я, 17-летний, без ног и без рук, пытался встать на ноги через кровь и пот. Но уже тогда понимал, что в мире есть люди, которым больнее, чем мне. Вот тогда и пришло понимание, что чужой боли не бывает, что все мы, по сути, братья и сестры. Мы не можем абстрагироваться и быть счастливыми, зная, что где-то кому-то болит, а ты имеешь возможность помочь, но не помогаешь.

В такой момент ты должен оценить собственные силы, возможности и спокойно, без фанатизма найти сферу, в которой сможешь проявить свое стремление к благотворительности. Пусть это будет каждый месяц Br5 или Br10, но обязательно найдется ребенок, которому необходима операция и помощь. Вот тогда на сердце будет радость, а в душе покой и смирение от понимания, что я этому миру служу, помогаю своему окружению, а не являюсь лишь потребителем, думающим только о себе. Кому-то стоит заниматься благотворительностью, а кто-то служит Родине, Отечеству не покладая рук, и это тоже важно. Это не значит, что все мы должны сломя голову бежать и кому-то помогать. Мы должны в первую очередь прислушаться к своему внутреннему голосу, интуиции, и она подскажет, что делать и как. Главное, эту нить, связь со Вседержителем, сохранить и действовать по совести, по правде и справедливости. Как это всегда и было в нашем народе, благодаря чему мы выжили и дальше идем, продолжая свой род.

— Как вам кажется, может ли Год мира и созидания стать толчком для каждого из нас задуматься обо всем этом?

— Этот год, объявленный главой государства, как раз на это и направлен — созидать, творить. Все ради мира, ради того, чтобы счастьем наполнялось пространство на планете Земля. Ведь нет у нас второй планеты, где бы мы смогли переждать ненастье. Пусть позитивный импульс этого года расходится, как круги от камушка на воде, по всей планете. Люди, задумайтесь, ведь созидать под мирным небом — это приоритет, чтобы не плакали дети, чтобы не страдали старики и женщины, чтобы не гибли молодые парни на войне. Давайте все вместе сейчас сбросим путы, навязанные нам извне темными силами, и вернемся в отчий дом, наполненный позитивом, добром и осознанным отношением к жизни. Слава Богу, что сегодня Беларусь выступает таким миротворцем и сосредоточением здравого смысла. С нашим Президентом по-другому и быть не могло.

Светлана СУХАРКО

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