Бегом в прорубь

В Буда-Кошелеве впервые пройдет Крещенский забег

19 января по инициативе буда-кошелевских правоохранителей в райцентре состоится Крещенский забег «Сильные духом».

Стартовать участники будут в 14.00 от здания Буда-Кошелевского РОВД, а закончат дистанцию купанием в ледяной воде Святой крынички, что близ деревни Селец.

Как рассказал «Авангарду» организатор мероприятия, начальник отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райсиполкома Виталий Подзерун, попробовать свои силы в забеге смогут все желающие. Для участия не нужно предварительно регистрироваться, главное – вовремя прибыть на старт в удобной спортивной форме и взять с собой теплую одежду, чтобы переодеться после окунания. Сотрудники отдела возьмут на себя заботы по сохранности и доставке сменной одежды участников к Святой крыничке. Дистанция составит 7,4 км.

На финише всех сильных духом и телом будут ждать горячий чай и памятные подарки от отдела внутренних дел.

Все справки можно получить по телефону 21356.