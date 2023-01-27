Ранее установили ограничение на переводы в размере 400BYN по карточкам «Бархат» и в размере 3000BYN по иным дебетовым карточкам, сообщили в пресс-службе банка. Со 2 февраля это ограничение будет работать при переводах между картами одного клиента, а также на карты «любимых» личных номеров.

Данное ограничение владелец счета может отменить, позвонив в Контакт-центр (147), либо написав в учреждение банка.

Со 2 февраля меняются размеры ограничений по переводам для получения наличных по коду в банкоматах.

Теперь минимальная однократная сумма — 10BYN, максимальная – 100BYN. С использованием одной карточки в день можно провести 2 операции на сумму не более 200BYN. В течение 4 дней максимальное количество операций с одной карточкой не должно превышать 600BYN. А за 30 дней с использованием одной карты можно совершить максимально 15 операций переводов на сумму не более 1500BYN.

Правда Гомель