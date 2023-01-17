Беларусь и Россия в кратчайшие сроки подпишут межправительственное соглашение о единой промышленной политике. Договоренность об этом достигнута 16 января на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Петра Пархомчика с вице-премьером — министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Во встрече также приняли участие посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой и министр промышленности Беларуси Александр Рогожник.

«В ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили, что в минувшем году впервые в истории товарооборот между Беларусью и Россией достиг отметки в $50 млрд. Основной темой встречи стала промышленная кооперация двух стран. Детализированы подходы к реализации перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов по выпуску различной продукции», — рассказали в посольстве.

«Рассмотрены позиции сторон по вопросу производства и реализации тракторной техники и комбайнов на рынке Союзного государства. Особое внимание было уделено взаимодействию субъектов хозяйствования двух стран в сфере легкой и химической промышленности, намечены конкретные направления для наращивания взаимного товарооборота», — добавили в пресс-службе.

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