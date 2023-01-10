Совет Министров одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и России о единых правилах конкуренции в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совмина №736 от 31 октября 2022 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерство антимонопольного регулирования и торговли уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. При необходимости МАРТ сможет вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера. Также ведомство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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