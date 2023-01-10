«Белоруснефть» планирует в 2023 году увеличить объемы поисково-разведочного бурения до 165% к уровню 2022-го, сообщили БЕЛТА на предприятии.

По итогам 2022 года в «Белоруснефти» нарастили объем полевых работ по системе ЗD. Так, только на Речицкой площади этот показатель составил 465 кв.км, на Салтановской — за 2021-2022 годы выполнена сейсморазведка в объеме 440 кв.км. Также просматриваются высокие перспективы открытия новых залежей на Осташковичском нефтяном месторождении. На это указывают результаты бурения последних лет. В планах на этот год — 390 кв.км сейсморазведки 3D.

Не обойдут сейсморазведчики и Майско-Макеевское месторождение. План на этот год — 220 кв.км.

Уже обозначены и перспективы 2025 года. Речь о сейсморазведке на Южно-Надвинской площади — 500 кв.км.

Как уточнили на предприятии, в 2023 году планируется увеличить объемы поисково-разведочного бурения до 165% к уровню прошлого года.

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