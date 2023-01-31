В испанском Плайя-де-Аро завершился международный турнир по художественной гимнастике Winter Queen Cup с участием белорусских граций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Белорусские гимнастки завоевали все 15 наград в соревнованиях спортсменок 2007 года рождения и старше. Абсолютной чемпионкой турнира стала бронзовая медалистка Олимпиады в Токио Алина Горносько. Наша спортсменка победила во всех личных упражнениях, выиграла золото в многоборье, а также была признана «Мисс турнира». Пять медалей собрала и Елизавета Зорькина, ставшая второй во всех видах программы, за исключением композиции с обручем, где белоруске досталась бронза. Серебро в обруче завоевала Дарья Ткачева, также на ее счету третье место в многоборье. Кроме того, на подиум турнира поднимались наши Алина Речкина (две бронзы в упражнениях с мячом и булавами) и Дарья Веренич (бронза в программе с лентой).

Помимо белорусок, участие во вторых международных соревнованиях по художественной гимнастике Winter Queen Cup приняли грации из Испании, Египта, Литвы и Бельгии.

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