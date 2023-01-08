Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом $826 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке пятая ракетка планеты обыграла чешку Линду Носкову, занимающую 102-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 7:6 (7:4). Арина Соболенко 12 раз подавала на вылет и реализовала один брейк-поинт. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Для 24-летней Арины Соболенко это 11-я победа на турнирах под эгидой WTA. На пути к сегодняшнему финалу она обыграла россиянку Людмилу Самсонову (20-й номер мирового рейтинга) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:3), чешку Маркету Вондроушову (92) — 6:3, 7:5 и румынскую теннисистку Ирину Бегу (34) — 6:3, 6:2.

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