Белорусы смогут узнать о будущей пенсии заранее, воспользовавшись новым мобильным приложением. Об этом на телеканале «Беларусь 1» рассказала управляющая Фондом социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты Юлия Бердникова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как прозвучало в программе «Панорама», процесс начисления пенсии значительно упростится: белорусам не нужно будет предоставлять трудовые книжки и собирать справки о зарплате со всех мест работы.

Собирается база данных

— Сегодня на каждого работающего в системе персонифицированного учета открывается индивидуальный лицевой счет (при трудоустройстве на первое место работы. — Прим. ред.). На протяжении всей трудовой деятельности он пополняется сведениями о периоде работы, размерах заработка, на который начислены обязательные страховые взносы и уплачены в бюджет ФСЗН, — подчеркнула Ю. Бердникова.

Уже открыто 8,3 млн таких счетов. Накапливаемые на них данные являются основой для выплаты как пенсий, так и пособий, добавила управляющая ФСЗН.

Как посмотреть эти сведения

Ю. Бердникова рассказала, как работающие белорусы могут самостоятельно узнать общую информацию о своем заработке:

— Есть традиционный способ — обратиться лично в любой территориальный орган ФЗСН. При этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, заполнить заявление и получить выписку из своего индивидуального лицевого счета.

По словам управляющей ФСЗН, в 2022 г. это сделали 35 тыс. граждан.

Скоро появится еще один способ. Планируется, что в январе 2023 г. ФСЗН выпустит специальное приложение. Его пользователь сможет получать сведения по индивидуальному счету в любое удобное время, при этом не нужно будет никуда идти.

— Это и само свидетельство социального страхования, и трудовая биография (ее можно будет переслать на электронную почту, например, своему будущему работодателю), — поделилась подробностями Ю. Бердникова. — Будет предусмотрена функция расчетно-страхового стажа, который учтен в ходе социальной защиты, начиная с 1 января 2003 г. На основании данных персонифицированного учета можно будет получить информацию за последние 20 лет, сколько лет, месяцев и дней уже накоплено для будущей пенсии.

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