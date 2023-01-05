Белорусская железная дорога назвала основные причины несчастных случаев на путях среди несовершеннолетних. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«За 2022 год на Белорусской железной дороге пострадали 7 несовершеннолетних (три ребенка погибли). Основная причина несчастных случаев по-прежнему — игнорирование подростками элементарных мер безопасности. В частности, разговоры по мобильному телефону, нахождение в наушниках при переходе железнодорожных путей, пересечение железнодорожных путей в неустановленных местах», — рассказали в пресс-центре.

В связи с этим Белорусская железная дорога призвала граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта.

«В ходе акции «Дети и безопасность» с 15 по 25 декабря 2022 года вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах были обнаружены 36 школьников, которые находились на территории объектов железнодорожного транспорта без присмотра взрослых. Еще 7 подросткам сделали замечание за разговоры по мобильному телефону и использование наушников при нахождении на объектах железной дороги. Кроме того, подросткам и их родителям напомнили о правилах поведения на железной дороге во время выступлений на предприятиях и в учебных заведениях, расположенных рядом с железной дорогой. Удалось охватить 2 тыс. взрослых и более 16 тыс. подростков, также участники акции распространили более 7,5 тыс. памяток», — подчеркнули в БЖД.

Белорусская железная дорога уделяет большое внимание вопросу обеспечения безопасности на объектах железнодорожного транспорта: в течение 2022 года проведено 5 акций «Дети и безопасность», организовано 1,8 тыс. профилактических рейдов, проведено порядка 2,4 тыс. разъяснительно-профилактических бесед в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования, в региональных и республиканских СМИ и на интернет-ресурсах опубликовано более 200 информационных сообщений на данную тематику.

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