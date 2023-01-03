Более 24 тысяч жителей и гостей Гомельской области приняли участие в многочисленных массовых праздничных новогодних мероприятиях. В том числе 7 тысяч — в Гомеле, — доложил начальник управления внутренних дел облисполкома Александр Шастайло на аппаратном совещании в облисполкоме.

Он подчеркнул: серьёзных осложнений оперативной обстановки не произошло.

На усиленное несение службы в праздничные дни перешли и спасатели. «За эти дни произошло 8 пожаров, спасено 2 человека», — проинформировал начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.

4 человека получили травмы от пиротехники. Все пострадавшие – взрослые 1962, 1979, 1970 и 2003 годов рождения. «Им оказана необходимая помощь в учреждениях здравоохранениях», — отметил Сергей Дичковский.

Губернатор акцентировал внимание всех заинтересованных на продолжение профилактики безопасного поведения. «Детям необходимо еще раз напомнить, как себя вести на дороге, на льду, на улице. Каникулы продолжаются, и они должны быть безопасными», — призвал Иван Крупко.

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