Более 7,5 тыс. одиннадцатиклассников Гомельской области, как планируется, примут участие в репетиционном централизованном экзамене 28 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

В регионе определены 26 пунктов проведения репетиционного централизованного экзамена. Пять из них — на базе учреждений высшего образования, 16 — среднего специального и пять — общего среднего (в тех районах, где нет учреждений среднего специального и высшего образования).

«В области в репетиции планируется участие более 7,5 тыс. учащихся 11-х классов», — отметили в главном управлении.

По словам специалистов, больше всего выпускников региона планируют проверить себя в математике, английском языке, биологии, истории Беларуси, обществоведении.

«Участников репетиционного ЦЭ будут централизованно подвозить к пунктам проведения», — добавили в главном управлении.

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