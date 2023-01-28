Продолжаем цикл публикаций, посвященных 85-летию Гомельской области. На этот раз речь пойдет о выдающихся защитниках Отечества, чьи подвиги на передовой и в тылу приблизили Победу в Великой Отечественной войне. Совершая немыслимое, они, порой ценой своей жизни, буквально спасли свой родной край и подарили будущее своим потомкам. Дважды Герой Советского Союза, легендарный советский летчик-ас Павел Головачев родился 15 декабря 1917 года в Кошелеве. За время Великой Отечественной войны он совершил 457 боевых вылетов, принял участие в 125 воздушных боях, сбив 31 самолет противника лично и еще 1 – в составе группы. Свою первую Звезду Героя Павел Яковлевич получил 1 ноября 1943 года.

В Восточной Пруссии в декабре 1944-го он совершил лихой таран самолета противника на высоте 9 км, за который в тот же день был награжден орденом Красного Знамени, который ему лично вручил командующий 1-й Воздушной армией. Последние свои два самолета Головачев сбил 25 апреля 1945 года в небе над Берлином. Вторую Золотую Звезду ему вручили в июне 1945-го. По окончании войны Головачев служил командиром авиационного полка, затем дивизии, был заместителем командующего ВВС Белорусского военного округа. Награжден 2 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», другими медалями.

Сергею Пономареву, уроженцу Николаевки, 31 декабря этого года исполнится 115 лет со дня рождения. В звании лейтенанта с июня 1941-го воевал на Западном фронте, с февраля 1942-го сражался на Северо-Западном фронте, с мая 1943-го участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. Был ранен, но не покинул поле боя. В 1943 году участвовал в Брянской и Гомельско-Речицкой операциях, освобождал родную землю в наступательной операции «Багратион».

В ходе Варшавско-Познанской фронтовой операции стрелковый батальон под командованием капитана Пономарева уничтожил 194 вражеских солдата, захватил много трофеев, добился выполнения задания с минимальными потерями личного состава и техники. 27 февраля 1945 года нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. До конца войны он находился в действующих войсках и встретил победу на Эльбе. За боевые заслуги Сергей Пономарев был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. После он работал в органах МВД СССР, в отставку вышел в 1956-м в звании майора, работал начальником лесоучастка в Рогачевском районе.

Сергей Алексеевич ушел из жизни в октябре 1968 года и был похоронен в Николаевке.

В Великую Отечественную войну лейтенант Ольгерд Кравцов вступил в должности адъютанта батальона 16-го отдельного понтонно-мостового полка 15-й армии Дальневосточного фронта и вплоть до самой победы выполнял боевые задачи по переправе войск.

Родился Ольгерд Тихонович в Заболотье 6 июля 1912 года. После окончания школы получил образование в Ленинградском ветеринарном институте. В 1938 окончил военно-инженерное училище. За годы войны ему довелось наводить переправы войск на реках Оскол, Дон, Северский Донец, Днепр, Южный Буг, Висла, Одер, Шпрее и Эльба. Командир 15-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона Кравцов летом 1944-го под вражеским огнем организовал переброску танков и артиллерии через реку Висла в районе польского города Баранув-Сандомерски и близ села Коло. Его батальон отбил контратаки противника и удержал плацдарм до подхода подкрепления. Этими операциями, несмотря на серьезное ранение, майор Кравцов руководил лично.

В апреле 1945 года нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. Он служил в рядах Вооруженных Сил до апреля 1961-го. В отставке продолжил преподавать в Ростовском военном командном инженерном училище. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова III степени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. Герой Советского Союза Александр Исаченко родился 14 марта 1919 года в Ховхло. В 1939-м с отличием окончил Речицкое педагогическое училище, в это же время был избран секретарем Гомельского горкома комсомола. С началом войны Александр Лаврентьевич одним из первых начал переводить городскую комсомольскую организацию на подпольную работу. С августа 41-го в составе партизанского отряда «Большевик» налаживал связь с подпольщиками Гомеля. Отличный партизанский проводник и разведчик, он стал организатором одной из первых диверсионных групп на Гомельщине. Группа подрывников во главе с Исаченко пустила под откос 58 вражеских эшелонов. Бесстрашным Сашей называли его партизаны.

Для работы подрывников был нужен тол, который в отряде к осени 1942 года закончился. В сентябре Александр Лаврентьевич с частью группы занялся поиском снарядов для выплавки тола и изготовления мин. 7 октября 1942-го он погиб от взрыва во время выплавки, был похоронен в братской могиле в Гомеле. 1 января 1944 года Александру Исаченко было присвоено звание Героя Советского Союза.

Председатель колхоза в мирное время и командир диверсионного взвода в годы немецкой оккупации, Эдуард Лавринович родился 113 лет назад на Витебщине, но еще в довоенное время связал свою жизнь с Буда-Кошелевским районом. С начала оккупации и до ноября 1943 года он вместе со своими бойцами пустил под откос 54 вражеских эшелона. В августе 1944-го ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Лавринович был награжден орденами Ленина и Отечественной войны I степени, а также медалями.

Не так давно мы отпраздновали 100-летие полного кавалера ордена Славы, уроженца деревни Радеево Александра Андреенко. До освобождения района в ноябре 1943 года он был партизанским связным, а затем ушел на фронт. В качестве автоматчика, сапера и разведчика участвовал в боях на территории Беларуси, Польши и Германии. За исключительные мужество и отвагу, проявленные в боях, Александр Егорович был удостоен орденов Славы I, II и III степени, что приравнивается к званию Героя Советского Союза. Кроме того, был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями.