В продолжение цикла публикаций, посвященных 85-летию Гомельской области, «Авангард» запустил проект «Большие люди малой родины». Мы расскажем вам о наших земляках, которые внесли неоценимый вклад в развитие и становление не только нашего района, но и региона в целом. Врачи и педагоги, общественные деятели и сельские труженики, военнослужащие и спортсмены, ученые и деятели искусств – все те, кто прославил Гомельский край далеко за его пределами, обогатил материальное и духовное наследие нашей Родины.
Жизнь Григория Яковлевича Киселева была тесно связана с развитием науки, культуры и образования в БССР. Будущий советский государственный деятель родился в 1913 году в Николаевке, здесь же впоследствии начал свою педагогическую деятельность. До призыва на армейскую службу в 1939-м руководил школами в Буда-Кошелевском и Костюковичском районах. В годы Великой Отечественной войны получил серьезное ранение в оборонительных боях на Северо-Западном фронте и в июне 1942-го был снят с воинского учета по инвалидности. C июля 1942 года по февраль 1945-го Григорий Яковлевич работал в райкоме партии Петуховского района Курганской области. По разрешению ЦК ВКП(б) в марте 1945 года он переехал в Гомельскую область, где был избран вторым секретарем Гомельского райкома партии, а затем работал заместителем заведующего отделом кадров Гомельского обкома партии.
Григорий Киселев окончил Гомельский пединститут, Академию общественных наук при ЦК ВКП(б). После защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук в 1951 году наш земляк был утвержден заведующим отделом науки и вузов ЦК Компартии Белоруссии. Уже в 1953-м он был назначен министром культуры БССР, в январе 1964-го – министром просвещения республики, а в мае 1968-го – заместителем председателя Совета Министров БССР. Кроме того, 21 июня 1968 года Бюро ЦК КПБ утвердило его членом Президиума Совета Министров БССР.
С именем Григория Яковлевича связаны: переход ко всеобщему среднему образованию, что в значительной мере повлияло на социально-культурное развитие общества, преобразование Мозырского учительского института в педагогический, создание в Минске Института ядерной энергетики АН БССР, проведение декады белорусской культуры в Польше, открытие Дворца культуры профсоюзов, организация Государственного ансамбля танца БССР, открытие музея Я. Коласа и многое другое. Заслуги Григория Киселева были отмечены орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями. Имя нашего земляка носит одна из улиц Гомеля.
Григорий Яковлевич трагически погиб в автомобильной катастрофе 10 апреля 1970 года. Ему шел всего 57-й год.
В 2001 году он трагически погиб. Ежегодно в память о Валентине Петровиче в колледже проводится областной турнир по мини-футболу среди ССУЗов.
В 2012 году он покинул пост губернатора и вошел в состав совета директоров ПАО «Газпром нефть». Подводя итог своему губернаторству, Сердюков говорил: «Мне было важно создать для людей равные и комфортные условия для проживания в Ленинградской области. Я удовлетворен своей работой. Область сейчас совсем другая. Из аграрной она стала промышленной. Вот это результат». Заслуги Валерия Николаевича были отмечены орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, Трудовой Славы III степени, Почета, Дружбы и другими. В 2005 году он был награжден государственной наградой Республики Беларусь – орденом Почета.
Анна ЛИТАШ