В продолжение цикла публикаций, посвященных 85-летию Гомельской области, «Авангард» запустил проект «Большие люди малой родины». Мы расскажем вам о наших земляках, которые внесли неоценимый вклад в развитие и становление не только нашего района, но и региона в целом. Врачи и педагоги, общественные деятели и сельские труженики, военнослужащие и спортсмены, ученые и деятели искусств – все те, кто прославил Гомельский край далеко за его пределами, обогатил материальное и духовное наследие нашей Родины. Жизнь Григория Яковлевича Киселева была тесно связана с развитием науки, культуры и образования в БССР. Будущий советский государственный деятель родился в 1913 году в Николаевке, здесь же впоследствии начал свою педагогическую деятельность. До призыва на армейскую службу в 1939-м руководил школами в Буда-Кошелевском и Костюковичском районах. В годы Великой Отечественной войны получил серьезное ранение в оборонительных боях на Северо-Западном фронте и в июне 1942-го был снят с воинского учета по инвалидности. C июля 1942 года по февраль 1945-го Григорий Яковлевич работал в райкоме партии Петуховского района Курганской области. По разрешению ЦК ВКП(б) в марте 1945 года он переехал в Гомельскую область, где был избран вторым секретарем Гомельского райкома партии, а затем работал заместителем заведующего отделом кадров Гомельского обкома партии.

Григорий Киселев окончил Гомельский пединститут, Академию общественных наук при ЦК ВКП(б). После защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук в 1951 году наш земляк был утвержден заведующим отделом науки и вузов ЦК Компартии Белоруссии. Уже в 1953-м он был назначен министром культуры БССР, в январе 1964-го – министром просвещения республики, а в мае 1968-го – заместителем председателя Совета Министров БССР. Кроме того, 21 июня 1968 года Бюро ЦК КПБ утвердило его членом Президиума Совета Министров БССР.

С именем Григория Яковлевича связаны: переход ко всеобщему среднему образованию, что в значительной мере повлияло на социально-культурное развитие общества, преобразование Мозырского учительского института в педагогический, создание в Минске Института ядерной энергетики АН БССР, проведение декады белорусской культуры в Польше, открытие Дворца культуры профсоюзов, организация Государственного ансамбля танца БССР, открытие музея Я. Коласа и многое другое. Заслуги Григория Киселева были отмечены орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями. Имя нашего земляка носит одна из улиц Гомеля.

Григорий Яковлевич трагически погиб в автомобильной катастрофе 10 апреля 1970 года. Ему шел всего 57-й год.

С 1938-го по 1959 год пост министра социального обеспечения БССР занимала наша землячка Евдокия Трофимовна Гуценкова. Родилась она в 1905 году в д. Селец, что близ Кошелева. С 22 лет активно включилась в партийную, хозяйственную и профсоюзную деятельность. Годы ее работы в должности министра соцобеспечения пришлись на военное и послевоенное время, когда социальная помощь в БССР была неразрывно связана с задачами по подъему и восстановлению экономики. В результате военных действий появилось большое количество беженцев, инвалидов и детей-сирот – все они нуждались в помощи. Была заметно расширена система материального обеспечения граждан (или их семей) по старости, развернулась работа по поддержке и помощи инвалидам войны в переобучении в случае потери трудоспособности, организовано содержание тех инвалидов войны, кто не имел родных и нуждался в постоянном уходе.

Более 20 лет посвятил Будакошелевщине Валентин Петрович Крючков. Он родился в 1948 году в Харьковской области, получил образование по специальности «инженер-механик» в Белорусском институте механизации сельского хозяйства. Возглавив в 1976 году Буда-Кошелевский совхоз-техникум (затем аграрно-технический колледж), Валентин Петрович добился значимых результатов в развитии учебного заведения. В 1995 году был избран депутатом Верховного Совета Республики Беларусь, в 1996-м и 2000-м – депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В качестве председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Валентин Крючков занимался вопросами совершенствования законодательства в сферах охраны окружающей среды, природопользования, а также социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий.

В 2001 году он трагически погиб. Ежегодно в память о Валентине Петровиче в колледже проводится областной турнир по мини-футболу среди ССУЗов.

Есть среди наших земляков и известный государственный деятель Российской Федерации Валерий Павлович Сердюков. Родился он в 1945 году в деревне Хорошевка (ныне упраздненный населенный пункт в Широковском сельсовете. До службы в армии трудился рабочим на «Гомсельмаше», а после демобилизации принял предложение поработать шахтером на Крайнем Севере. Уже через 3 года, в 1970 году, горнорабочий Сердюков переходит на комсомольскую, а затем и партийную работу. В 1989 году он был избран первым секретарем Воркутинского горкома КПСС. С 1990-го по 1996-й Валерий Павлович в качестве заместителя гендиректора «Воркутауголь» налаживал прямые зарубежные поставки угля. В 1996 году – новый взлет в карьере. Наш земляк из Хорошевки проходит путь от вице-губернатора, затем первого вице-губернатора до избрания в 1999 году губернатором Ленинградской области. При нем в регионе фактически с нуля была выстроена система местного самоуправления, начался рост объемов производства, появились новые заводы и порты. При Валерии Николаевиче был возрожден Тихвинский монастырь, после 60 лет пребывания за рубежом возвратилась на родину Тихвинская икона Божией Матери.