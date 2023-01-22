В продолжение цикла публикаций, посвященных 85-летию Гомельской области, «Авангард» запустил проект «Большие люди малой родины». Мы расскажем вам о наших земляках, которые внесли неоценимый вклад в развитие и становление не только нашего района, но и региона в целом. Врачи и педагоги, общественные деятели и сельские труженики, военнослужащие и спортсмены, ученые и деятели искусств – все те, кто прославил Гомельский край далеко за его пределами, обогатил материальное и духовное наследие нашей Родины.

Жизнь Григория Яковлевича Киселева была тесно связана с развитием науки, культуры и образования в БССР. Будущий советский государственный деятель родился в 1913 году в Николаевке, здесь же впоследствии начал свою педагогическую деятельность. До призыва на армейскую службу в 1939-м руководил школами в Буда-Кошелевском и Костюковичском районах. В годы Великой Отечественной войны получил серьезное ранение в оборонительных боях на Северо-Западном фронте и в июне 1942-го был снят с воинского учета по инвалидности. C июля 1942 года по февраль 1945-го Григорий Яковлевич работал в райкоме партии Петуховского района Курганской области. По разрешению ЦК ВКП(б) в марте 1945 года он переехал в Гомельскую область, где был избран вторым секретарем Гомельского райкома партии, а затем работал заместителем заведующего отделом кадров Гомельского обкома партии.

Григорий Яковлевич Киселев

Григорий Киселев окончил Гомельский пединститут, Академию общественных наук при ЦК ВКП(б). После защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук в 1951 году наш земляк был утвержден заведующим отделом науки и вузов ЦК Компартии Белоруссии. Уже в 1953-м он был назначен министром культуры БССР, в январе 1964-го – министром просвещения республики, а в мае 1968-го – заместителем председателя Совета Министров БССР. Кроме того, 21 июня 1968 года Бюро ЦК КПБ утвердило его членом Президиума Совета Министров БССР.
С именем Григория Яковлевича связаны: переход ко всеобщему среднему образованию, что в значительной мере повлияло на социально-культурное развитие общества, преобразование Мозырского учительского института в педагогический, создание в Минске Института ядерной энергетики АН БССР, проведение декады белорусской культуры в Польше, открытие Дворца культуры профсоюзов, организация Государственного ансамбля танца БССР, открытие музея Я. Коласа и многое другое. Заслуги Григория Киселева были отмечены орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями. Имя нашего земляка носит одна из улиц Гомеля.
Григорий Яковлевич трагически погиб в автомобильной катастрофе 10 апреля 1970 года. Ему шел всего 57-й год.

С 1938-го по 1959 год пост министра социального обеспечения БССР занимала наша землячка Евдокия Трофимовна Гуценкова. Родилась она в 1905 году в д. Селец, что близ Кошелева. С 22 лет активно включилась в партийную, хозяйственную и профсоюзную деятельность. Годы ее работы в должности министра соцобеспечения пришлись на военное и послевоенное время, когда социальная помощь в БССР была неразрывно связана с задачами по подъему и восстановлению экономики. В результате военных действий появилось большое количество беженцев, инвалидов и детей-сирот – все они нуждались в помощи. Была заметно расширена система материального обеспечения граждан (или их семей) по старости, развернулась работа по поддержке и помощи инвалидам войны в переобучении в случае потери трудоспособности, организовано содержание тех инвалидов войны, кто не имел родных и нуждался в постоянном уходе.
Евдокия Трофимовна Гуценкова
Более 20 лет посвятил Будакошелевщине Валентин Петрович Крючков. Он родился в 1948 году в Харьковской области, получил образование по специальности «инженер-механик» в Белорусском институте механизации сельского хозяйства. Возглавив в 1976 году Буда-Кошелевский совхоз-техникум (затем аграрно-технический колледж), Валентин Петрович добился значимых результатов в развитии учебного заведения. В 1995 году был избран депутатом Верховного Совета Республики Беларусь, в 1996-м и 2000-м – депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В качестве председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Валентин Крючков занимался вопросами совершенствования законодательства в сферах охраны окружающей среды, природопользования, а также социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий.
В 2001 году он трагически погиб. Ежегодно в память о Валентине Петровиче в колледже проводится областной турнир по мини-футболу среди ССУЗов.
Валентин Петрович Крючков
Есть среди наших земляков и известный государственный деятель Российской Федерации Валерий Павлович Сердюков. Родился он в 1945 году в деревне Хорошевка (ныне упраздненный населенный пункт в Широковском сельсовете. До службы в армии трудился рабочим на «Гомсельмаше», а после демобилизации принял предложение поработать шахтером на Крайнем Севере. Уже через 3 года, в 1970 году, горнорабочий Сердюков переходит на комсомольскую, а затем и партийную работу. В 1989 году он был избран первым секретарем Воркутинского горкома КПСС. С 1990-го по 1996-й Валерий Павлович в качестве заместителя гендиректора «Воркутауголь» налаживал прямые зарубежные поставки угля. В 1996 году – новый взлет в карьере. Наш земляк из Хорошевки проходит путь от вице-губернатора, затем первого вице-губернатора до избрания в 1999 году губернатором Ленинградской области. При нем в регионе фактически с нуля была выстроена система местного самоуправления, начался рост объемов производства, появились новые заводы и порты. При Валерии Николаевиче был возрожден Тихвинский монастырь, после 60 лет пребывания за рубежом возвратилась на родину Тихвинская икона Божией Матери.
Валерий Павлович Сердюков

В 2012 году он покинул пост губернатора и вошел в состав совета директоров ПАО «Газпром нефть». Подводя итог своему губернаторству, Сердюков говорил: «Мне было важно создать для людей равные и комфортные условия для проживания в Ленинградской области. Я удовлетворен своей работой. Область сейчас совсем другая. Из аграрной она стала промышленной. Вот это результат». Заслуги Валерия Николаевича были отмечены орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, Трудовой Славы III степени, Почета, Дружбы и другими. В 2005 году он был награжден государственной наградой Республики Беларусь – орденом Почета.

Анна ЛИТАШ