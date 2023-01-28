Буда-Кошелевская ветеринарная станция в очередной раз напоминает гражданам, содержащим свиней в своих личных подсобных хозяйствах, о вирусных заболеваниях животных с целью недопущения их возникновения и распространения.

Во избежание возникновения и распространения вирусных заболеваний свиней необходимо соблюдать следующие меры:

• проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления возможного заболевания животных;

• не скармливать свиньям пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных местах;

• не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в не-установленных торговых местах;

• не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных документов;

• постоянно вести борьбу с грызунами;

• не завозить свиней без согласования с государственной ветеринарной службой района из других регионов;

• при выявлении признаков заболевания, падежа, вынужденного убоя животных на территории города срочно информировать государственную ветеринарную службу города;

• беспрекословно выполнять указания ветеринарной службы по мерам профилактики и ликвидации заболевания.

Если у вас заболело животное, вам необходимо обратиться к специалистам ветеринарной службы по телефонам: 7-50-04, 4-30-06.