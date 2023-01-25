На территории района складывается сложная оперативная обстановка. С начала года произошло четыре пожара, на одном из которых уже погиб человек.

В связи с этим, работники РОЧС, совместно с корреспондентом районной газеты «Авангард», провели рейдовые мероприятия в населенных пунктах, направленные на профилактику пожаров в жилом секторе.

Основной упор был сделан на обследование домовладений. Особое внимание при посещении жилищ уделялось безопасности эксплуатации печного отопления, электрооборудования, наличия и исправности автономных пожарных извещателей, нахождение детей без присмотра. С гражданами проводились беседы на противопожарную тематику, в том числе о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, неосторожного обращения с огнем при курении, в том числе в нетрезвом виде.

— Не курить в постели, установить извещатель в доме, следить за детьми, хранить спички в недоступном месте и поддерживать в исправном состоянии отопительную печь – вот тот минимум, который поможет избежать возгорания, — напоминают спасатели.

В магазинах гражданам в обучающей форме довели основные требования пожарной безопасности в быту, а покупателям спиртного и табачных изделий напомнили, что пагубные привычки зачастую приводят к беде.

— Установите автономный пожарный извещатель в каждой жилой комнате, это устройство поможет обнаружить возгорание на ранней стадии и спасти вам жизнь, — уверяют работники МЧС.

А для тех, кто в эти дни находится дома и не имеет возможности посетить магазин, спасатели с помощью сигнально-говорящего устройства служебного автомобиля довели на улицах населенных пунктов основные правила пожарной безопасности, тем самым, в очередной раз напоминая гражданам о том, что огонь ошибок не прощает.