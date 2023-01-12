12 января – день рождения народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина, прославившего белорусскую песню на весь мир. Его не стало 20 лет назад.

В один из теплых дней, примерно пятьдесят лет назад, легковой автомобиль «Волга» выехал из Минска на Полесье, в Житковичский район. В машине были два известных в Беларуси человека: за рулем композитор Игорь Лученок, рядом музыкант Владимир Мулявин. Они ехали в фольклорную экспедицию по глухим деревням удивительного края лесов, синеоких озер и рек. Его жители, простые люди, через века донесли до нас духовное наследие – песни и напевы. Уроженец Урала Мулявин знакомился с белорусским фольклором с его неповторимыми чертами и оттенками, слушал и записывал на магнитофон народные песни, которые дарили ему жители полесской глубинки.

Затем Владимир Георгиевич подолгу «нянчился» с этими шедеврами, придавая им современное звучание. Музыканты ансамбля «Песняры» всем сердцем прониклись к идее Мулявина исполнять народные песни. В те годы обрели вторую жизнь белорусские народные песни в аранжировке Мулявина: «Нашто бабе агарод», «У месяцы вераснi», «I туды гара, i сюды гара», «Калiна», «Рэчанька» и многие другие. Пластинки с этими записями быстро раскупались, настолько брали за душу народные напевы в современной обработке, не утратившие национальный колорит. Они исполнялись и на концертах, а за билетами выстраивались очереди.

Сегодня о поездке на Гомельское Полесье напоминает и автомашина «Волга», которую Игорь Лученок передал автомобильному музею в комплексе Дудутки.

Несколько лет назад в личной беседе Игорь Михайлович сказал мне: «Мулявин – самородок!» А ведь лучше не скажешь. Мулявин прославил белорусскую народную песню, которая звучала более чем в шестидесяти странах мира.

Источник: http://gp.by

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