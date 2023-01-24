27 января в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Вместе — за безопасность на дорогах!», целью которого является пропаганда соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения.

За 12 месяцев 2022 года на территории Гомельской области произошло 425 дорожно-транспортных происшествий, в которых 69 человека погибли и 447 — получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них: по вине водителей произошло 368 ДТП, по вине пешеходов — 36, по вине велосипедистов — 8. 49 ДТП совершено водителями в состоянии опьянения и 20 пешеходов в момент дорожно- транспортного происшествия находились в состоянии опьянения.

Также, за 2022 год произошло 57 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 4 детей погибло и 60 — травмированы. По вине водителей 45 ДТП, в процентном соотношении это 93% от общего количества происшествий.

Значительное влияние на уровень безопасности дорожного движения оказывает недисциплинированность водителей транспортных средств и пешеходов. В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также по причине прямого игнорирования Правил дорожного движения.

Пешим участникам дорожного движения также не стоит забывать о том, что даже имея право на преимущественное пересечение дороги, в соответствии с пунктом 18.2 Правил дорожного движения, им запрещается задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных средств. Переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу и лишь при его отсутствии в пределах видимости, в соответствии с пунктом 17.3 Правил дорожного движения, разрешается переходить (пересекать) проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.

Особое внимание стоит обратить на то, что выходить на проезжую часть как на пешеходном переходе, в т.ч. и на регулируемом, так и вне его можно только убедившись, что выход этот безопасен. А в случае, когда переход осуществляется вне пешеходного перехода, добавляется еще и условие, что своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортных средств.

Также пешеход должен учитывать тот факт, что автомобиль — это довольно крупная и инертная конструкция, которая постепенно меняет свое положение и не может мнгновенно остановиться, поэтому дожидайтесь полной остановки транспортного средства и только после этого начинайте переход проезжей части дороги.

К тому же, в 2022 году значительно возросло колечиство ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров. Эта категория участников дорожного движения зачастую пренебрегает основным законом дорог и не всегда использует в автомобиле ремни безопасности, а при перевозке несовершеннолетних водители инорируют использование детских удерживающих устройств.

Но не стоит в очередной-раз искать виноватого, просто соблюдайте пункт 23.3 Правил дорожного движения, который гласит, что пассажир обязан соблюдать меры безопасности, предусмотренные конструкцией транспортного средства и правилами перевозки пассажиров на соответствующем виде транспортного средства.

А пункт 178 Правил дорожного движения напоминает, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Запрещается перевозка детей на коленях у водителя и у пассажиров легкового и грузового автомобилей.

Также запрещается перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

НО САМОЕ ОСНОВНОЕ, ЧТО ДОЖЕН ПОМНИТЬ КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ — ЭТО УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ или НЕ ИМЕЯ НА ТО ПРАВА ОПАСНО ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Садиться за руль в нетрезвом виде или не имея права управления КА ТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Бесконечное выяснение участников дорожного движения кто прав, а кто виноват ни к чему не приведет, попросту необходимо знать и соблюдать Правила дорожного движения, ведь это закон дорог, написанный ценой жизней людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, ставших инвалидами и утративших своё здоровье, он регулярно совершенствуется с учетом складывающейся дорожно- транспортной обстановки в Республике Беларусь, а следовательно необходимо регулярно повышать свой образовательный уровень и изучать действующие нормы.

Всем участникам дорожного дивжения необходимо осмыслить и понять, что дорога всегда сопряжена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности, безразличию и полумерам в вопросах соблюдения своего истинного предназначения — всегда и везде оставаться сознательным человеком, ведь от действий каждого из нас зависит, будут ли наши дороги безопасными.

Придерживаясь на дороге корректного поведения, взаимопонимания и взаимоуважения к другим участникам дорожного движения, Вы подаёте достойный пример для подражания другим, делая тем самым наш мир безопаснее!

Помните, только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения приведет к снижению количества аварий на дорогах и тяжести их последствий.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома