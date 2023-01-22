В связи с грядущим 105-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь Министерство обороны объявило сразу три конкурса, посвященные этому знаменательному событию: конкурс на лучшие произведения литературы и искусства, конкурс детского рисунка «Армия моей страны» и конкурс на лучшее эссе на тему «Подвигами героев Беларуси – гордимся!».
С положениями о проведении данных конкурсов можно ознакомиться ниже.
Положение о проведении конкурса на лучшие произведения литературы и искусства
Положение о проведении конкурса детского рисунка «Армия моей страны»
Положение о проведении конкурса на лучшее эссе на тему «Подвигами героев Беларуси – гордимся!»
Работы в рамках всех трех конкурсов принимаются со 2 по 31 января 2023 г.
Конкурсные произведения направляются по адресу: 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 3, государственное культурно-досуговое учреждение «Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь».
Номера контактных телефонов: 297 18 60, 297 18 65.