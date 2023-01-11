Доктор напомнила, что все сладости богаты быстрыми углеводами.

– Зачастую в качестве перекуса люди выбирают печенье, шоколадные батончики, картофельные чипсы и прочую еду, богатую быстрыми углеводами. Чрезмерная любовь к таким продуктам чревата лишним весом и проблемами со здоровьем. Сладости бедны на полезные вещества. Они способны утолить голод лишь на непродолжительное время, – обратила внимание Инна Рожок.

Нутрициолог также предупредила, что сладости и другие продукты с простыми углеводами имеют высокий гликемический индекс.

– Они способствуют резкому повышению содержания уровня сахара в крови и вслед за этим – инсулина. Это истощает поджелудочную железу. За счет резкого повышения инсулина сахар опять падает и через короткий промежуток времени снова хочется чего-нибудь сладкого. Это провоцирует переедание и переизбыток калорий со всеми вытекающими последствиями, – отметила Инна Рожок.