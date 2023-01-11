Доктор напомнила, что все сладости богаты быстрыми углеводами.

31-08-2022 Минская область. Столбцы. Бизнесвумен из Столбцов открыла собственное кондитерское производство. Кондитер 4-го разряда Ирина Каменко. Торты, пирожные, сладости, предприниматель, пищевая промышленность, торговля. Фото Алексея Столярова

– Зачастую в качестве перекуса люди выбирают печенье, шоколадные батончики, картофельные чипсы и прочую еду, богатую быстрыми углеводами. Чрезмерная любовь к таким продуктам чревата лишним весом и проблемами со здоровьем. Сладости бедны на полезные вещества. Они способны утолить голод лишь на непродолжительное время, – обратила внимание Инна Рожок.

Нутрициолог также предупредила, что сладости и другие продукты с простыми углеводами имеют высокий гликемический индекс.

– Они способствуют резкому повышению содержания уровня сахара в крови и вслед за этим – инсулина. Это истощает поджелудочную железу. За счет резкого повышения инсулина сахар опять падает и через короткий промежуток времени снова хочется чего-нибудь сладкого. Это провоцирует переедание и переизбыток калорий со всеми вытекающими последствиями, – отметила Инна Рожок.

Кстати, ранее врач-диетолог, эксперт по правильному питанию, директор студии похудения Светлана Кашицкая рассказала, как побороть сильную тягу к сладкому. По ее словам, для этого необходимо пересмотреть свой рацион и включить в него продукты, богатые углеводами, в частности каши. Подробнее об этом мы писали в материале по ссылке.