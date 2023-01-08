Зачастую можно услышать, как Рождество, отмечаемое 7 января, называют православным, а 25 декабря – католическим. Но это не совсем верно. Сегодня даты одного события отличаются только из-за разных систем летоисчисления (григорианского и юлианского календаря).

Шесть недель до праздника верующие соблюдали Рождественский (Филиппов) пост, который начался 28 ноября и длился сорок дней до 6 января включительно.

В это время церковь рекомендует настраивать себя на встречу Рождества Христова, осознавая тайну Боговоплощения. В период поста людям необходимо уделить особое внимание своей душе: добровольно отказаться от скоромной пищи и развлечений. Следует посвящать время добрым делам и молитве, чтобы очистить душу и затем в умиротворении встретить самый светлый зимний праздник.

Канун Рождества называется Сочельником. В этот день по традиции установлен строгий пост до первой звезды. В настоящее время звезду символизирует свеча перед алтарем. Ее зажигают в конце богослужения в Сочельник около полудня. Также в этот день принято готовить главное блюдо – сочиво из сушеных хлебных зерен, размоченных в воде.

Отмечать Рождество православные начали в ночь на 7 января. Ровно в полночь в храмах приступили к торжественному богослужению. После его окончания верующие смогли начать праздничную трапезу.

По традиции на рождественский стол ставятся 12 постных блюд, которые олицетворяют 12 апостолов. Кроме того, считается, что каждый человек за столом должен съесть хотя бы одну ложку сочива для здоровой и благополучной жизни.