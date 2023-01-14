21-летний житель областного центра неоднократно размещал в одной из соцсетей публикации с призывом к участию в батальоне Кастуся Калиновского, «Азове» и иных формированиях вооруженных сил Украины. Также финансировал их, в частности перевел 21 евро для батальона Кастуся Калиновского.

Вместе с 24-летним гомельчанином он наносил циничные надписи и изображения на стены зданий. Имущественный ущерб оценивается на общую сумму более 130 рублей.

Областной суд вынес приговор. За финансирование и иное материальное обеспечение деятельности по подготовке граждан для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, за осквернение циничными надписями и изображениями 21-летний житель областного центра получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Его 24-летний знакомый — полтора года лишения свободы в колонии общего режима за размещение циничных надписей на зданиях.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Источник: http://gp.by

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