Уголовное дело рассмотрел суд Советского района Гомеля.

Как сообщали в УВД облисполкома, юношу задержали 27 июля 2022 года при попытке зайти в банк и перевести деньги на реквизиты кураторов. В милиции стало известно, что буквально за час до этого он забрал крупную сумму денег у пожилого человека. Наличность лежала в рюкзаке подростка.

Несовершеннолетний оказался причастен к нескольким фактам обмана. Во всех случаях мошенники предлагали потерпевшим помочь якобы родственникам, которые либо пострадали в ДТП, либо стали их виновниками.

Начиная с 22 июля, подросток побывал в квартирах пяти гомельчан в возрасте от 64 до 84 лет. Приезжал к жертвам, забирал деньги, а затем переводил их на счета злоумышленников. «Работу» курьер нашел в телеграм-чате «Контролеры Гомель». Неизвестные уверяли, что она не связана с наркотиками, и обещали хорошую оплату. О рисках попасть за решетку умолчали.

Суд приговорил 16-летнего гомельчанина к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также постановлено взыскать в пользу потерпевших более 50 тысяч рублей имущественного ущерба и компенсацию морального вреда в размере свыше 4000 рублей, рассказали в суде Советского района областного центра.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Источник: http://gp.by

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