Выставку «Беларусь интеллектуальная» можно будет посетить в виртуальном формате. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик в пресс-центре БЕЛТА.

«Выставку отсняли, будет сделана ее виртуальная версия и выставлена в интернете. Люди смогут еще долго ее посещать с чувством реального присутствия, рассматривать образцы, читать информацию о них. Надеемся, в ближайшее время мы сможем предоставить такую возможность», — сказал Сергей Чижик.

Как сообщалось, в преддверии Дня белорусской науки по поручению главы государства в Минске была организована масштабная выставка «Беларусь интеллектуальная». Там были продемонстрированы новейшие разработки и достижения Национальной академии наук, организаций других ведомств, в том числе министерств образования, здравоохранения, промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям и других. Дальше выставка отправится по регионам.

Экспозиция организована по различным кластерам. В их числе — искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника; инновационное приборостроение; электротранспорт и его базовые компоненты; обороноспособность и военная наука; экология, природопользование; биотехнологии; фармация, здравоохранение, медицина; агропромышленный комплекс, продовольствие; пространство молодежных инициатив.

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