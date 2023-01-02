В период зимних каникул, которые продлятся до 8 января, многие несовершеннолетние проводят значительное время без присмотра взрослых. Как следствие, возрастает и риск травмирования школьников, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

Катание с не предназначенных для этого горок, выход на лед, запуск фейерверков и салютов, баловство вблизи дорог являются основными причинами опасности, которым подвергают себя дети. Чтобы уберечь ребенка, нужно рассказать ему о возможных последствиях подобных шалостей и всегда быть в курсе, где и с кем он находится.

Важно напомнить и о правилах поведения вблизи объектов железнодорожного транспорта. Только за последний месяц при переходе железнодорожных путей смертельно травмированы двое детей, которые слушали музыку в наушниках и не заметили приближающийся состав. Кроме того, следует напомнить школьникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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