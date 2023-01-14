Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАНБ по научной работе и инновационной деятельности Олег Еловой. Новой высокотехнологичной продукцией станут машины Минского автозавода грузоподъемностью 4,4 тонны, в разработке которых активно участвуют академические ученые. Предполагается реализовать 10 инновационных машин, а если будет спрос, то и больше.

– Опытный образец уже проходил испытания и верификацию на нашем автомобильном полигоне и получил свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, допущен к передвижению по дорогам общего пользования, – рассказал руководитель. – Он вобрал в себя наши новейшие разработки в области электротранспорта и технологий его производства. В целом практически вся белорусская автотехника, будь то грузовики МАЗ, карьерные самосвалы БЕЛАЗ, тракторы МТЗ или комбайны ОАО «Гомсельмаш», создана при участии нашего института.



В числе других достижений минувшего года – экспериментальный образец коммерческого городского грузовика грузоподъемностью до тонны, высокоскоростная коробка перемены передач для легковых и грузовых электромобилей, технология получения высоконадежных покрытий, повышающих износостойкость деталей. ОИМ НАНБ тесно сотрудничает с родственными российскими институтами и предприятиями, такими как НАМИ, АвтоВАЗ и другими.

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