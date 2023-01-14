Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАНБ по научной работе и инновационной деятельности Олег Еловой. Новой высокотехнологичной продукцией станут машины Минского автозавода грузоподъемностью 4,4 тонны, в разработке которых активно участвуют академические ученые. Предполагается реализовать 10 инновационных машин, а если будет спрос, то и больше.
В числе других достижений минувшего года – экспериментальный образец коммерческого городского грузовика грузоподъемностью до тонны, высокоскоростная коробка перемены передач для легковых и грузовых электромобилей, технология получения высоконадежных покрытий, повышающих износостойкость деталей. ОИМ НАНБ тесно сотрудничает с родственными российскими институтами и предприятиями, такими как НАМИ, АвтоВАЗ и другими.