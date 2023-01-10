Об этом сообщили в пресс-центре министерства обороны. Граждане Беларуси с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства.

Более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. Мероприятия проводились по поручению Президента Беларуси.

Местные исполнительные и распорядительные органы власти и организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили.

Проведенная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки.