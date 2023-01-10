В Беларуси в 2023 году планируется открыть около 20 объектов социального обслуживания, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Ежегодно в стране для улучшения качества и доступности получения соцуслуг открываются новые объекты. В 2022 году распахнули свои двери 24 объекта, а в 2023-м планируется открыть еще около 20.

В Брестской области откроются отделение соцреабилитации инвалидов при ТЦСОН Брестского района и отделение дневного пребывания для инвалидов при ТЦСОН Пинского района. В Каменецком районе планируется создать стационарный социальный пункт.

В Витебской области должны открыться пять стационарных социальных пунктов — в агрогородках Лужки (Шарковщинский район), Орловичи (Дубровенский район), Видзы (Браславский район) и деревнях Высочаны (Лиозненский район) и Язвино (Шумилинский район). В этом году также возможно открытие отделения для граждан пожилого возраста при ТЦСОН Витебского района.

В Гомельской области в планах открытие филиала Брагинского ТЦСОН, отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов в ЦСОН Центрального района Гомеля, а также дома-интерната в городском поселке Озаричи Калинковичского района.

В Гродненской области в Слонимском районе пройдет реорганизация Новодевятковичского дома-интерната для одиноких и престарелых граждан в Центр социального обслуживания населения Слонимского района. ЦСОН Мостовского района и ТЦСОН Островецкого района планируют переезд в новые административные здания. В Щучинском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов 5 января уже открылось отделение сопровождаемого проживания.

В Минской области запланировано открытие в Логойском ТЦСОН отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов (в городском поселке Плещеницы), а в Вилейском районе, в деревне Долгиново, — стационарного социального пункта.

В Минске, как ожидается, при ТЦСОН Фрунзенского района распахнет свои двери отделение дневного пребывания для граждан, признанных недееспособными и над которыми не установлена опека.

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