В частности, в Беларуси запретили выкладывать алкоголь у касс в магазинах, других местах расчета с покупателями и также на торговом оборудования, которое непосредственно прилегает к кассам.

Речь идет об обычных супермаркетах и магазинах, так как в торговых точках, специализирующихся на продаже алкоголя (фирменных магазинах) по-прежнему алкогольные напитки могут быть выставлены у кассы.

Также это правило не распространяется на магазины беспошлинной торговли, магазины и павильоны величиной от 400 и менее квадратных метров, сельмаги, автолавки или объекты общепита.

Документ вступит в силу 22 января 2023 года.

tvrgomel.by