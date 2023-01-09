В Беларуси под яровой сев накоплено 30,7% минеральных удобрений, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 9 января под яровой сев 2023 года накоплено 372,1 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 30,7% от плана. В том числе азотных удобрений — 151 тыс. т (30,2%), фосфорных — 33,6 тыс. т (15,7%) и калийных — 187,5 тыс. т (37,6%).

Кроме того, под яровой сев вывезено 29,5 млн т органических удобрений — это 61,7% к плану.

Источник: http://gp.by

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