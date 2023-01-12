По информации Минтранса, единые программы дополнены нормами, позволяющими обучаться на транспортных средствах с механической или автоматической трансмиссией. Также введены новые единые программы переподготовки водителей автобусов категории D на право управления троллейбусами категории I и переподготовки водителей троллейбусов категории I на право управления автобусами категории D. Новшество связано с современными тенденциями развития электрического транспорта.

Кроме того, утверждаются единые программы, специально предназначенные для водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов: подготовка водителей транспортных средств категории С и их переподготовка на право управления составами транспортных средств категории CE. Это нововведение направлено на содействие развитию международных автомобильных перевозок и сокращение времени на подготовку (переподготовку) водителей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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