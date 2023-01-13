Постановлением Совета Министров от 11 января 2023 года №20 внесены изменения в порядок функционирования пунктов пропуска через государственную границу Беларуси. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 10 февраля 2009 года №175, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Правовым актом в новой редакции излагается положение, которым определен порядок установления, строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения, открытия, содержания (в том числе финансирования) и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Беларуси. Кроме того, определяется порядок предоставления помещений, сооружений, технологического оборудования пунктов пропуска, необходимых для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также помещений для размещения физлиц, не пропущенных через госграницу.

Положением установлена классификация пунктов пропуска по виду международного сообщения (автодорожные, железнодорожные, речные, воздушные, пешеходные); по характеру международного сообщения (грузовые, пассажирские, грузопассажирские); по порядку функционирования (постоянные или временные, круглосуточные или работающие в определенный период времени суток); по статусу (международные, межгосударственные, пункты упрощенного пропуска).

Наименование пунктам пропуска, как правило, присваивается в соответствии с наименованием железнодорожного вокзала (станции), речного порта, аэропорта, аэродрома или ближайшего населенного пункта.

Документом также определены организации, за которыми закреплены пункты пропуска на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Среди них пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), в речных портах, аэропортах — организации, подчиненные Министерству транспорта и коммуникаций; автодорожные пункты пропуска, в которых размещены республиканские пункты таможенного оформления, — таможенный орган, в регионе деятельности которого они находятся; пункты упрощенного пропуска — местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых они находятся.

Пункты пропуска устанавливаются на основании решения Президента по предложению Совета Министров.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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