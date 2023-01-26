Банковский процессинговый центр 28 января проведет плановые технологические работы, что может отразиться на качестве обслуживания держателей банковских карт, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

С 3:00 до 5:00 ожидаются перерывы в обслуживании клиентов. Временные неудобства могут затронуть деятельность организаций торговли и сервисов, а также пунктов выдачи наличных и приема платежей.

Центр обеспечивает безналичные расчеты с использованием платежных карт системы «БЕЛКАРТ», VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay, American Express, платежной системы «Мир», действующих на территории Беларуси.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за возможные неудобства.

minsknews.by