В Буда-Кошелеве сегодня вручили юбилейные награды по случаю празднования 85-летия со дня образования Гомельской области

Заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета сегодня, 27 января, открыла церемония награждения юбилейными грамотами и медалями в честь 85-летия Гомельской области. Участие в ней принял начальник главного управления организационно-кадровой работы Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Рожков.

Среди награжденных – руководители различного уровня, депутаты, ветераны труда, члены местного самоуправления. Так, за большой личный вклад в социально-экономическое, культурное и духовное развитие региона юбилейных грамот и медалей удостоены: председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, бывшие руководители района Геннадий Крот, Николай Кравченко и Николай Черныш, ветеран труда Галина Михальцова, руководители предприятий и организаций Николай Долич, Виктор Сивак, Василий Пономарев, Валентина Жукова, Иван Костюченко, Сергей Качкин, заместитель директора по идеологической работе Людмила Кузьменкова, председатель объединения профсоюзов АПК Елена Степаненко, председатели сельских исполнительных комитетов, Советов депутатов Лилия Торманова и Лилия Котлярова и другие.

Начальник главного управления организационно-кадровой работы Гомельского областного исполнительного комитет Дмитрий Рожков, поздравляя жителей района со знаменательной датой, отметил:

– На этой церемонии мы награждаем людей, которые внесли определенный вклад в развитие не только Буда-Кошелевского района, но и всей Гомельской области в целом. Это люди, которые занимали в свое время ответственные должности, которые, не жалея сил, времени и здоровья, отдавали себя целиком и полностью делу процветания, развития и благополучия родного края.