Областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина России, зарегистрированного в Гомеле.

Мужчину признали виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, содействии экстремистской деятельности, публичном оскорблении Президента Беларуси, оскорблении в интернете представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет со штрафом в размере 100 базовых величин (3700 рублей).

Обвиняемый уже отбывает наказание: в июне прошлого года его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Поэтому путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 16 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штраф в размере 100 базовых величин (3700 рублей).

Напомним, за что мужчина был осужден в прошлом году. Согласно материалам дела, в сентябре 2019-го он проник на один из участков строительного объекта в Гомеле, чтобы повредить и уничтожить автокран и другое имущество. Облил колесо строительной техники воспламеняющимся веществом и скрылся с места преступления, сообщала прокуратура области.

Также руководил экстремистским телеграм-каналом. В качестве его администратора объединил людей, склонял к экстремизму, способствовал их обучению и подготовке к такой деятельности. Группа подписанных на канал и чат признана экстремистским формированием.

В ноябре 2021 года ночью незаконно проник на территорию транспортного депо, где проколол шилом 76 шин 39 троллейбусов, чем подверг опасности пассажиров.

Кроме того, обвиняемый облил горючей жидкостью машину сотрудника правоохранительных органов и поджег ее. Из-за высокой температуры повредилось и соседнее транспортное средство.

До этого привлекался к административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.

Источник: http://gp.by

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