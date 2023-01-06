Сегодня в городском центре семьи и детей прошла благотворительная акция «Елка желаний» для детей беженцев и переселенцев.

Теплые слова поздравления с новогодними и рождественскими праздниками присутствующим адресовала член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель областной организации Белорусского Красного Креста Алла Смоляк:

– На «Елку желаний» приглашения получили взрослые и дети, приехавшие в Беларусь из Сирии, Афганистана, Куала-Лумпур, Ирака, Украины. Сегодня они особенно нуждаются в поддержке и социальном внимании. Мы рады разделить этот праздник с ними. Думаем, атмосфера поможет гостям лучше понять нашу культуру.

Среди приглашенных семейная пара из Кубы Ясмани Леон и Елена Мартин с пятимесячной дочерью Айтаной-Софией. Они живут здесь уже полгода, признаются, что Беларусь им очень нравится, а люди – гостеприимные и доброжелательные.

Мальчики и девочки вместе с волонтерами областной организации Белорусского Красного Креста с удовольствием участвовали в играх, читали стихи, пели песни и танцевали у красавицы-елки. Радости и восторгу не было предела, когда каждому ребенку вручили подарок. Детский смех – самая высокая награда для организаторов, в роли которых выступила областная организация Белорусского Красного Креста в сотрудничестве с партнерами и спонсорами.

Как отметила Алла Смоляк, более 2,5 тысяч детей и пожилых людей уже получили подарки, стали участниками новогодних представлений.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель