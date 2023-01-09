Два года ученые из Института леса НАН Беларуси работают над биологическим препаратом «ИПСБОВЕР» против короеда. Зарегистрировать в едином реестре его должны в 2025 году.

В последнее время в нашей стране происходит массовое усыхание хвойных насаждений. Виной всему короед – вредитель, бороться с которым достаточно непросто. Конечно, основным средством уничтожения насекомого являются выборочные и сплошные санитарные рубки. Однако дополнительным средством, которое может отразить атаку короеда на начальной стадии формирования очага, станет препарат «ИПСБОВЕР».

– Наша разработка – это биологическая защита леса. Нам удалось выделить штамм высоковирулентного патогенного гриба Боверия Бассиана. Споры его при попадании на вредителя остаются на теле. Зараженный короед распространяет гриб в колонии при размножении, заболевают другие особи и потомство, – объяс­нила принцип работы препарата Наталья Севницкая, заведующий лабораторией проблем восстановления, защиты и охраны лесов Института леса. – Гриб распространяется, популяция погибает.

Споры и так существуют в природе – присутствуют в почве, подстилке, но в малых концентрациях. Поражает патогенный гриб и другие виды, в том числе полезных жуков, однако в меньшей степени, то есть не несет угрозу их популяциям. Объем его спор в естественной среде обитания насекомых-вредителей увеличат в несколько раз. Для поражения планируют создать специальную ловушку: сверху конструкции закрепят феромон – на него и полетит короед, потому что для него это запах еды. После он врежется в прозрачную стенку кормушки, упадет на дно, где насыпан препарат. Так насекомое станет переносчиком гриба.

Препарат создают по гос­программе, его должны зарегистрировать в 2025 году. В прошлом году ученые получили лабораторный рег­ламент на производство опытных образцов, в этом его проверяли на безопас­ность для человека. Уже есть заключение по токсиколого-гигиенической оценке от рес­публиканского научно-практического центра гигиены. Препарату присвоили четвертый класс опасности: он не обладает существенными патогенными токсическими и раздражающими свойствами, однако потенциально аллергоопасен. Поэтому при его применении рекомендуют закрывать дыхательные пути респиратором или маской.

Исследования в лаборатории показали 100-процентное поражение короеда «ИПСБОВЕРом»: на десятые сутки все особи погибают. Действует он на все виды насекомого – на те, что уничтожают сосну и елку. В следующем году планируют провести полевые испытания и разработать технические условия на препарат, на изготовление ловушки.

После всех проверок и регистрации средство борьбы с вредителем будут внедрять в течение трех лет. К слову, лесники ждут препарат: зарубежные аналоги в нашей стране не закупают, а он может помочь избежать рубок на некоторых участках.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель