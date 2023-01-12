Талые воды подтопили дома и участки дорог в Гомельской и Витебской областях. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным с 6.00 11 января до 6.00 12-го, в результате подъема уровня воды в реке Уза произошло подтопление 9 дачных домов, 1 хозяйственной постройки и 35 подворий на территориях 4 садовых товариществ и участка дороги между д. Новая Буда и д. Уза Гомельского района.

11 января в 16.00 в МЧС сообщили о том, что в результате подъема уровня воды в реке Улла произошло подтопление участка дороги и низководного моста возле д. Новоселово Чашникского района Витебской области. Протяженность подтопленного участка 40 м, максимальный уровень воды 50 см.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Пострадавших нет. Ведется мониторинг гидрологической обстановки.

Источник: http://gp.by

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