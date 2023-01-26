В Гомельской области в 2022 году снизилось число преступлений по всем линиям служб, сообщил начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло на итоговой коллегии УВД Гомельского облисполкома.

Говоря о результатах работы милиции региона в 2022 году, начальник УВД подчеркнул: те меры, которые приняли территориальные органы внутренних дел, позволили сохранять в регионе на протяжении года контроль над оперативной обстановкой.

Особую озабоченность вызывают мошенничества, добавил руководитель областного милицейского ведомства. «Преступники используют новые изощренные формы, чтобы завладеть имуществом людей», — обратил внимание он.

Остается проблемой общества и наркоугроза, сделал акцент Александр Шастайло. Продолжают фиксироваться факты, когда в потребление и распространение наркотиков вовлекаются несовершеннолетние.

Сожский Форпост