Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении двух курьеров интернет-магазина по продаже психотропных веществ. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В прошлом году 41-летний житель Калинковичей в мессенджере получил рассылку от вербовщика наркошопа. Мужчина поддался соблазну больших легких денег — стал работать на организованную группу, в подчинении которой находится ряд интернет-магазинов.

С апреля по сентябрь житель райцентра получал от куратора наркомаркета адреса тайников, из которых забирал оптовые партии особо опасных психотропных веществ — альфа-PVP, MDMA, амфетамин, мефедрон. Затем мужчина фасовал «товар» и размещал его в Речицком, Мозырском, Калинковичском и Гомельском районах. Часть психотропов хранил дома для дальнейшей реализации.

В сентябре фигурант забрал из тайника более 3 кг мефедрона и расфасовал его в своем автомобиле. По заданию работодателя восемь свертков разложил в Гомельском районе, остальные планировал спрятать в Речицком. По дороге оптовика задержали сотрудники милиции. В телефоне мужчины правоохранители обнаружили серию фотографий с координатами тайников. В автомобиле нашли двое весов, упаковочные пакеты, 26 катушек изоленты и другие приспособления для расфасовки.

«В тот же день при отработке выявленных адресов с закладками сотрудники наркоконтроля задержали с поличным 32-летнюю жительницу Гомеля. Женщина приехала в Гомельский район, чтобы забрать из тайника 205 г мефедрона для дальнейшей реализации. Однако она не довела свой умысел до конца и вновь оказалась под следствием. В биографии обвиняемой уже есть судимость за незаконный оборот психотропных веществ», — рассказала Мария Кривоногова.

Официальный представитель добавила, что оба фигуранта в момент преступлений находились под воздействием одурманивающих веществ.

Работникам наркомаркета предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой) УК. Обвиняемые заключены под стражу.

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