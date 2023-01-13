В Гомельской области профессиональное обучение в 2022 году прошли более 770 безработных, — рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько

«Органы по труду, занятости и соцзащите в 2022-ом активно вели работу по частичному восполнению потребности нанимателей в трудовых ресурсах за счет подготовки и переподготовки безработных», — пояснил председатель комитета.

Обучение безработные проходили по 30 профессиям. В их числе водитель погрузчика, троллейбуса, контролер-кассир, продавец, машинист, оператор котельной, повар, слесарь-сантехник, тракторист.

Под заказ нанимателей профессиональную подготовку прошли 638 человек, или 82% от общего числа безработных, направленных на обучение.

По словам Петра Шутько, подобное обучение организовано во всех районах области. «Но больше всего направляют на крупных территориях, таких как Гомель, Жлобинский, Мозырский, Речицкий и Светлогорский районы, где больше желающих пройти обучение и больше учебных заведений», — добавил он.

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