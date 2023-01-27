В Гомельской области утвержден комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактические мероприятия будут проводиться с 27 января по 25 февраля, в том числе, и на территории Буда-Кошелевского района.



Основной целью данного комплекса дополнительных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является недопущение со стороны несовершеннолетних совершения правонарушений и преступлений.

В ходе запланированных мероприятий представителями всех заинтересованных ведомств будут проведены выступления в учреждениях и организациях района перед несовершеннолетними и родителями. В ходе выступлений будут разъясняться уголовная и административная ответственность несовершеннолетних, последствия при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками РОВД будут проведены профилактические отработки мест скопления несовершеннолетних и молодежи с целью недопущения совершения правонарушений и преступлений.

Статистика преступлений среди несовершеннолетних.

По состоянию на 27 января 2023 года на территории области несовершеннолетними совершено 11 преступлений, за аналогичный период прошлого года – 2 преступления. В нашем районе в 2022 году несовершеннолетние совершили 7 преступлений, в 2021-м – 1 преступление. В январе 2023 г. преступлений несовершеннолетними на территории Буда-Кошелевского района зарегистрировано не было.