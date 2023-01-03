В Лельчицах прошло открытое первенство учебно-спортивного учреждения «Лельчицкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» по боксу, посвящённое 85-й годовщине образования Гомельской области, сообщили в газете «Светлае жыццё».

На ринге встретились более шестидесяти боксёров из Лельчиц, Мозыря, Житковичей и Жлобина. На протяжении двух дней спортсмены демонстрировали бойцовские навыки. Все бои проходили насыщенно и эмоционально. Ребята выступили достойно, продемонстрировав высокий уровень подготовки, поэтому никто не остался без наград. По итогу открытого первенства по боксу все участники награждены дипломами и памятными призами.

Источник: http://gp.by

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