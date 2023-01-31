Новым брендом из Китая пополнился продуктовый портфель холдинга «Атлант-М». Как сообщается на сайте фирмы, список производителей, продукцию которых в Беларуси представляют предприятия этого автомобильного холдинга, дополнила компания JETOUR.

И тут впору вспомнить прогнозы западных экспертов, мол, с уходом популярных европейских автопроизводителей на белорусском авторынке останется лишь стареющий автохлам, а потребности рынка не закроют возможности отечественного производителя «БЕЛДЖИ» и российского автопрома (ибо с деталями будет напряженка). Словом, обнять и плакать.

Но мудрость, как мы помним, гласит: рынок не терпит пустоты. На смену одному (не слишком дальновидному) бренду всегда придет другой — прагматичный и стремящийся занять свою нишу. Так, собственно, и происходит в Беларуси. На дорогах страны значительно увеличилось число автовладельцев российской «Лады», постепенно растет и количество китайских машин. На днях стало известно: скоро стартуют продажи нового китайского бренда, дистрибьюторский контракт с которым (является одним из суббрендов Chery) был подписан «Атлант-М» в начале этого года.

Стоит сказать, что в портфеле брендов китайской корпорации продукция JETOUR — более премиальная версия массового бренда Chery, находится между Chery и Exeed. Являясь самым быстрорастущим брендом в своем сегменте в Китае, JETOUR позиционирует свою продукцию как «Travel+».

Популярность этот автопроизводитель набирает год от года: его кроссоверы и внедорожники экспортируются более чем в 30 стран, а суммарный объем продаж автомобилей компании, основанной в январе 2018-го, превысил отметку в 640 тысяч машин.

В нашей стране импортером китайской компании стал «Атлант-М Альянс». Ожидается, что вывод на белорусский рынок первой модели бренда JETOUR состоится в первом квартале нынешнего года.

— Новинкой, которая будет доступна белорусским покупателям в марте 2023 года, станет кроссовер JETOUR X70, относящийся к популярному сегменту «С+». Автомобиль успешно прошел процедуру сертификации в январе текущего года и теперь может официально поставляться на белорусский рынок, — говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании одной моделью продажи марки JETOUR в нашей стране не ограничатся. В ближайших планах отечественного дистрибьютора китайского бренда оформление сертификатов на модели X70 Plus, X90 Plus и компактный кроссовер JETOUR X1 (Dashing).

На наш авторынок новые автомобили «китайца» будут импортироваться с завода в Казахстане, где организована их крупноузловая сборка. В настоящий момент на заводе в Костанае проходят финальные этапы процедуры подготовки старта производства первых кроссоверов JETOUR Х70.