В Минобразования рассказали, кого освободят от централизованного экзамена. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БелТА.

«Централизованный экзамен — это в первую очередь выпускной экзамен, результаты ЦЭ учитываются при выставлении итоговой отметки в аттестат об общем среднем образовании. От выпускного экзамена — централизованного экзамена — в 11-м классе освобождаются только победители республиканской олимпиады по учебным предметам. Здесь речь не идет об университетских олимпиадах. Победители третьего этапа — областного — республиканской олимпиады освобождаются от централизованного экзамена по тому предмету, по которому учащийся стал победителем. Победителю третьего этапа республиканской олимпиады по предмету выставляется 10 баллов. Победители заключительного этапа республиканской олимпиады, освобожденные от всех централизованных экзаменов, в данном случае от двух — по тому предмету, по которому они стали победителями, выставляется 10 баллов, по второму предмету ЦЭ выставляется годовая отметка», — рассказала Ирина Каржова.

Победителям университетских олимпиад для того, чтобы получить аттестат об общем среднем образовании, придется сдать ЦЭ.

Что касается таблиц перевода баллов ЦЭ в отметки, скоро они окажутся в свободном доступе на сайте Министерства образования. «Эти таблицы являются одним из приложений к инструкции о проведении ЦЭ, которая утверждена постановлением Министерства образования №184. В данный документ внесены изменения, одно из них касается приложения, которым утверждены на сегодняшний момент две шкалы по двум предметам. Это приложение изложено в новой редакции. Постановление прошло согласование со всеми заинтересованными, подготовлено к направлению в Министерство юстиции для проведения обязательной юридической экспертизы. Сегодня-завтра оно будет направлено, после проведения экспертизы оно будет в свободном доступе как на сайте Министерства образования, так и правовых порталах», — проинформировала замначальника главного управления.

Источник: http://gp.by

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