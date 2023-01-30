С начала года в мобильном приложении «Профдоход» уже зарегистрировалось свыше 19 тыс. плательщиков. Об этом сказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

Начиная с 2021 года Министерство по налогам и сборам принимает активное участие в совместной работе заинтересованных государственных органов по вопросам реформирования условий налогообложения сферы малого предпринимательства.

«Главная ее цель — устранение недобросовестной конкуренции субъектов хозяйствования, которая складывалась в силу преимуществ отдельных режимов налогообложения, сведение к минимуму схем налоговой оптимизации, применяемой в том числе для выведения из оборота наличных денежных средств», — отметил Сергей Наливайко.

Что касается самозанятых граждан, то с этого года для них введен новый налоговый режим — налог на профессиональный доход. Его основная особенность — это взимание налога в процентах от выручки, то есть по принципу: получил доход — оплатил фиксированный процент от него в виде налога. При этом налог включает в себя и взносы в Фонд социальной защиты населения.

«Указанный принцип прямого налогообложения полученного дохода более справедлив по сравнению с фиксированными платежами, уплачивая которые одни плательщики имели низкую налоговую нагрузку, другие, напротив, — необоснованно высокую», — подчеркнул Сергей Наливайко.

Для администрирования нового режима налогообложения «Налог на профессиональный доход» создано специальное мобильное приложение «Профдоход», которое позволяет зарегистрироваться в качестве самозанятого и стать на налоговый учет, осуществлять учет выручки, получать сведения о сумме налога, подлежащей уплате, и взаимодействовать с налоговыми органами по иным вопросам.

«За неполный месяц текущего года уже зарегистрировалось свыше 19 тыс. плательщиков, которыми сформировано порядка 120 тыс. чеков на общую сумму Br8,6 млн», — рассказал министр.

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