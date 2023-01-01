В Беларуси в первые часы 2023 года родились 26 детей — 11 мальчиков и 15 девочек, сообщили БелТА в Министерстве здравоохранения.



«Первые четверо маленьких белорусов нового года появились в Минске и Бобруйске. Теперь в документах у одного мальчика и трех девочек будет стоять дата 01.01.2023 и время 0.01», — рассказали в ведомстве. Всего в новогоднюю ночь в столице родились 7 детей — 2 мальчика и 5 девочек. В частности, в РНПЦ «Мать и дитя» родилась девочка, в 3-й клинической больнице им. Е.В.Клумова — мальчик и в 2-м роддоме — девочка. Время их рождения — 00.01. В Могилевской области новогодним подарком для молодых родителей стала замечательная малышка. Первого ребенка в регионе зарегистрировали в 0.01 в Бобруйском роддоме. Всего в области за ночь появились 2 мальчика и 2 девочки. Среди первых в стране новорожденных и малыш из Новополоцка Витебской области. Он появился на свет в 00.05. В новогоднюю ночь в регионе родились мальчик и две девочки. А в Брестской области новогодняя ночь подарила 7 детей — 5 мальчиков и 2 девочек. Первый «новогодний» малыш здесь родился в 03.40. В столичном регионе первая и единственная в области новогодняя малышка зарегистрирована сегодня в 6.25. В Гомельской области первым в 2023 году родился малыш 1 января в 07.01. В Гродненской области родились две малышки. Первая — в 02.13.

Источник: http://gp.by

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