В рамках акции «От всей души» территориальный центр совместно с представителем районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», учащимися аграрно-технического колледжа посетили пожилых граждан района уважаемого возраста.

Агафье Анакеевне Бочаровой, Еве Григорьевне Шестаковой и Марии Мироновне Козловой были вручены наборы, состоящие из сладостей, предмета личной гигиены и изделия, которое смастерили воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов.

Такой встрече жительницы, чей возраст приближается к 100-летнему, были несомненно рады, ведь самое главное для них — наше внимание и забота.