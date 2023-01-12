В Республику Беларусь прибыла комиссия Министерства обороны Российской Федерации во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым.

Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

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